¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁ°²óÇÆ¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤Ç£±£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¾å°Ì£±£²¿Í¤Ë»Ä¤ì¤º¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÂç²ñ£²Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£ÂÁÈ¤Î»îµ»¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ËÌ¸ý¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÕÀè¤«¤é¥±¥¬¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¦Éª¤ÎÊÝ¸î¥Æ¡¼¥×¤ò³°¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍ½Áª¡£¡Ö£±ÅêÌÜ¤Î£¶£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤â»î¹ç¤«¤é¤Ï±ó¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Í½Áª¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÅê¤Æ¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡Ê¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£À¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤µÙ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡£
¡¡Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÄ©¤ó¤ÀËÌ¸ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÅêÌÜ¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¡££¶£°¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤Ë¾Ð´é¤âÉâ¤«¤Ó¡¢£ÁÁÈ£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡££²ÅêÌÜ¤â°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¾¯¤·¿¤Ð¤·¤Æ£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡££³ÅêÌÜ¤Ï£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°ìÈ¯¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë£¶£²¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³Åê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢ÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿¸å¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡££²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¡¢£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ËÂ³¤¯£³Âç²ñÏ¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤Î·÷Æâ¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦Éª¤Î±ê¾É¤â¤¢¤ê£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢£¸·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡££¸·î£²£°Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè£±£³Àï¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢Æ±£²£¸Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£·£²¤òÅê¤²¤ÆÃÊ³¬Åª¤ÊÉüÄ´¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤âÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶â¥á¥À¥ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£