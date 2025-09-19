À®ÅÄÎ¿¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÎë¼¯±û»Î¤ò¡È¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÉÌÜÀþ¤Ç¸«¼é¤ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¡×
9·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¡¢À®ÅÄÎ¿¤¬VTR½Ð±é¡£10·î¤«¤é¾å±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÎë¼¯±û»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÀ®ÅÄÎ¿¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡©ÀéÍÕÍºÂç¤È¤Î¿©»ö¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡×
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢À®ÅÄ¤ÏÎë¼¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç¸«¤ëÎë¼¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñº£1ÈÖ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤½¤ì¤òµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ËÆ°²è»£¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â±û»Î¤¬ÊÉºÝ¤Ç¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡£¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡ÈÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î»Ñ»Ä¤·¤È¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º¸±¦¤Î·¤²¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËèÆü°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º¸±¦¤Î·¤²¼¤¬¡×¡Ö²£¤Ç¸«¤Æ¡¢¡Èº£Æü¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎë¼¯¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢·Î¸Å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£