¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤ò±£¤·»£¤ê¡ª¼«Á³ÂÎSHOT¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥±¼Ì¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
9·î19Æü¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾±»Ê¤À¤«¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¡©Æ£ËÜÈþµ®¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ëSHOT¤ò¸ø³«
¾±»Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Ð¥ì¤¿¤±¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é OK¤À¤È»×¤Ã¤ÆInstagram¤ËÌµµö²Ä¤ÇºÜ¤»¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò±£¤·»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¹¥¤¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¼Ì¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥ß¥¥Æ¥£¤ò ×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2009Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÉã¤Ç¤¢¤ë¾±»Ê¡£Æ±Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
