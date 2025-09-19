àÃËÀ°éµÙá¤ò9¤«·î¼èÆÀ¤·¤¿É×¤Ï¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤«¡©¡¡Åö»ö¼ÔÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¹ç·×5Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿°éµÙ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2019Ç¯¡¢¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¸ÛÍÑ¶ÑÅù´ðËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬½Ð»º¤·¤¿¸å¡¢°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÃËÀ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï7.48¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï12.65¡ó¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï13.97¡ó¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï17.13¡ó¤Ë¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¤Ï30.1¡ó¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï40.5¡ó¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê23¡¢24Ç¯¤Ï¡Ö»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡×¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
ÃËÀ°éµÙ¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤ËàÄÁ¤·¤¤¥â¥Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢9¤«·î´Ö¤Î°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È¤½¤ÎºÊ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
É×¤¬°éµÙÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤³¤È
¡Ö°éµÙ¤ò9¥ö·î¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°Á´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ä¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤...¡ª¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤â¤«¡Ê¡÷mom_mom_moka¡Ë¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î9¤«·î´Ö¤Î°éµÙ¤¬ÌÀ¤±¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦Òì¤¤¤¿¡£2025Ç¯3·î3Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¤â¤«¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ï¡¢20Âå¤Î²ñ¼Ò°÷É×ÉØ¡£2024Ç¯6·î¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°éµÙ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²¶¤¬¤¿¤À¼«Ê¬¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤«¤µ¤ó¤ÎÉ×¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬°éµÙ´ü´Ö¤ËÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼øÆý°Ê³°¤Î²È»ö¤È°é»ù¤ò¥¬¥Á¤ÇÁ´Éô¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤«¤µ¤ó¤¬²¿¤«²È»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²¶¤Ë¤Ï¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼øÆý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¼øÆý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î¥Æý¿©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤«¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÎ¥Æý¿©¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤³¤ì¤â¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢Àö¤¤Êª¤ÏÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
¤â¤«¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î°éµÙ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼øÆý¤È¡¢Î¥Æý¿©ºî¤ê¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¤¯¤é¤¤
¸å¤Ï¡¢É×¤ËËèÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¡×¡Ê¤â¤«¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤è¤ê¡Ë
»º¸å¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò¡¢¤â¤«¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
É×ÉØ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç9¤«·î´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô19Æü¡¢Åö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â
É×¤¬9¤«·î´Ö¤Î°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¤â¤«¤µ¤ó¤¬¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤«¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃËÀ°éµÙ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡Ê¡á°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¡Ë¤ò¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ø°éµÙ¡©¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¼è¤ì¤Ð¡©¡Ù¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤¿¤À¡¢9¤«·î¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î¤º¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤â¤«¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ê°Ê²¼¡¢É×¤µ¤ó¡Ë¡§¼èÆÀ¼«ÂÎ¤ÏË¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ã´³¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç°éµÙ¼èÆÀ¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¼ê¤¬Í¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼øÆý°Ê³°¤Î²È»ö°é»ù¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¼èÆÀ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤È¤Ç¤¤ë¤À¤±°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
É×¤µ¤ó¡§¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ°é»ù¤Ï¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿
¤½¤¦¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿9¤«·î¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
É×¤µ¤ó¡§ÃÊ¡¹¤È¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ÎÊâ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òÆ¨¤µ¤º¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÂçÊÑ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
Æó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½
É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤«¤µ¤óÉ×ÉØ¡£Æó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤«¤µ¤ó¡§Æó¿Í¤Ç°é»ù¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Æó¿Í¤ÇÊÌ¤Î²ò·èÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¿¼ÂÁ©¤·¤Æ...¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤òÆó¿Í¤Ç·«¤êÊÖ¤»¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹
Æ±¤¸ÌÜÀþ¡¢Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÇ®¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¤â¤«¤µ¤ó¡§É×¤Ï¿ô¤«·îÁ°¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä°ì¿Í¤Ç´ÇÉÂ¤Ç¤¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÂ©»Ò¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿
°ì¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¿´¶¯¤¤¡£¤³¤Î»þ¤ÎÉ×¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤â¤«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
É×¤µ¤ó¤â¡¢Æó¿Í°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
É×¤µ¤ó¡§¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÆ±¤¸½ÐÍè»ö¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì»Ò¤É¤â¤â²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹
·ëÏÀ¢ª°éµÙ¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿
¤½¤ó¤Ê½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢É×¤µ¤ó¤Î°éµÙ´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤â¤«¤µ¤ó¡£
¤â¤«¤µ¤ó¡§º£¤Þ¤ÇÁ´ÉôÆó¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
É×¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼Â¤ÏÉ×¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¡¢À©ÅÙ¾åºÇÄ¹¤Ç¤¢¤ë1Ç¯´Ö¤Î¼èÆÀ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿¦¾ì¤«¤é¡¢Éüµ¢¸å¤Ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÇÛÂ°Àè¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢9¤«·î´Ö¤È¤¹¤³¤·Áá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
É×¤µ¤ó¡§»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬»Ò°é¤Æ¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê1Ç¯´Ö¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤â¤«¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ë
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤ò¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50¡ó¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë85¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ïº£°Ê¾å¤ËàÅö¤¿¤êÁ°á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢Ä¹¤á¤Î°éµÙ¤ò¼è¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¤â¤«¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î°éµÙ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç¤Ï¹ç·×5Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í✨
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤È¡¢²ÈÂ²¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×
¡Ö°ìÀ¤ÂåÁ°¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ë¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö19Ç¯Á°¤Î¤¦¤Á¤ÎÉ×¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Á((*¡¢Ï¡®*)) º£¤Ç¤â¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¡¢É×¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÃËÀ°éµÙÀ©ÅÙ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×