¹ñÀªÄ´ºº¤òÁõ¤¦º¾µ½¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
¹ñÀªÄ´ºº¤Ï20Æü¤«¤é¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä´ººÉ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ²ÈÄí¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë½»¤àÁ´°÷¡¢Á´À¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ê¡»ã¤äºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ì±´Ö¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î½ÐÅ¹·×²è¤äÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÄ´ººÉ¼¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤ä¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¡¢½»µï¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½8600¿Í¤¬Ä´ººÉ¼¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¹Åç»Ô¤Ï¹ñÀªÄ´ºº¤ËÊØ¾è¤·¤¿º¾µ½¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÄ´ºº°÷¤¬ÍÂ¶â¤ä¼ýÆþ¤Ê¤É»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä´ºº°÷¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬Ä´ºº¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤¿¤À¡¢Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¼ê¸ý¤Çº¾µ½¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë»öÎã¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î¡¢¹Åç¸©Æâ¤Î¤ªÂð¤Ë¼«Æ°²»À¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¤¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°²»À¼¤Ç¹ñÀªÄ´ºº¤Î°ÍÍê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀªÄ´ºº¤òÁõ¤Ã¤¿¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿URL¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Èº¾µ½¥µ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥áー¥ë¤Ç¹ñÀªÄ´ºº¤Î°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀªÄ´ºº¤Ï9·î20Æü¤«¤éÄ´ºº°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢10·î8Æü¤¬ ²óÅú´ü¸Â¤Ç¤¹¡£
²óÅú¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÅú¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÍÑ»æ¤òÍ¹Á÷¤¹¤ë¡¢Ä´ºº°÷¤Ø¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÄ´ºº¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤Ê¤µ¤¤¤È¤»¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë