£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¡¦Âç´Ó°¡Èþ¡¢£µ£²ºÐÃÂÀ¸Æü¡ª¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥Æ°¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¡×¤ÎÂç´Ó°¡Èþ¤¬£±£¹Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££±£¸Æü¤Ë£µ£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÂç´Ó°¡ÈþÆü¾ïÀ¸³è£µ£²¼þÇ¯µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢£µ£²¥¥ã¥é¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤é¥¥è¥µ¥¯¤Î·ý¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤í¤¦¥¥ã¥é¥Ã¥È¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢£µ£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥É¥Ê¥³¥Ê¥±¡¼¥¤ÈÆ±¤¸´é¤ò¤·¤Æ¡¢µð¾¢¡¦Í³Èþ±º·û¼£¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡Ø¡Ä¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£¤Ê¤ó¤«»£¤ë¤È°ã¤¦¤Ê¤¡¡£¡Ù¤È¡ÊÉÔ°Â¤ò¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¡ËÀú¤ê¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬Ëá¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï£Ð£Õ£Æ£Æ£Ù¤â£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥Æ°¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¡¹ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤å¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¢¤²Êô¤ê¤Þ¤¹¤ë¡Á¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤¢¤ß¤Á¤ã¡¼¤óÎÉ¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¼¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¤¦¸«¤¨¤ë¤¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£