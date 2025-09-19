ÃË»Ò5000m¡¦½é½Ð¾ì¤Î¿¹ÆäÌé¤ÏÂç²ñÆüËÜºÇ¹â¤Î13Ê¬29ÉÃ44¤ò¥Þ¡¼¥¯¡ª15Ãå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤âº´Æ£Íª´ð¤ÎµÏ¿Ä¶¤¨¤ë¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»Ò5000m¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½é½Ð¾ì¤Î¿¹ÆäÌé¡Ê26¡¢Honda¡Ë¤¬13Ê¬29ÉÃ44¤ÎÁÈ15Ãå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤â¡¢2013Ç¯¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Îº´Æ£Íª´ð¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿13Ê¬37ÉÃ07¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉÂØ¤¨¤¿¡£
¾å°Ì8¿Í¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê¤á¤ëÃË»Ò5000mÍ½Áª¡£1ÁÈÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¹¤Ï¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢¸å¤í¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Ë¤Ä¤±ÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤â¸åÊý¤«¤é½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¿¹¡£¥é¥¹¥È4¼þ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¡¢°ì»þ½¸ÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Î11ÈÖÌÜ¤Ë¤Ä¤±¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤ò¼è¤ê¡¢15Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢13Ê¬29ÉÃ44¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦Î¦¾åÆüËÜºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¿¹¤Ï¡ÖºÇÄã¸ÂÇ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤½¤Î¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÀï¤É¤ª¤ê¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤¬½éÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¤Î5000m¤Î¥È¥Ã¥×¤À¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¤Î5000m¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜµÏ¿¤Î¹¹¿·¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Î°æ½Ð·òÆó¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¡£42Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤È¡¢»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¿¹¤Ï4·î12Æü¤Î¶â·ªµÇ°¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î5000m¤Ç13Ê¬15ÉÃ07¤Î¼«¸Ê¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£5·î18Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGGP¡ËÎ¦¾å¤Ç¤Ï¡¢3000m¤ÇÂçÇ÷·æ¡Ê33¡¢Nike¡Ë¤¬14Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿ÆüËÜµÏ¿¡Ê7Ê¬40ÉÃ09¡Ë¤ËÇ÷¤ëÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡Ê7Ê¬41ÉÃ58¡Ë¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï13Ê¬25ÉÃ06¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
