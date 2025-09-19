±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬²ÎÉñ´ì¤Î¡È¸½¾ì¡É¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀÇ®É÷¤È¤Ï
Ëü¥Ð¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¡ª º£¡¢Ç®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹ÊýÄø¼°¡£¥¨¥ó¥¿¥á»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¼±¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¥Ð¥º¡É¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä»ö¾Ý¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬²ÎÉñ´ì¤Î¡È¸½¾ì¡É¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀÇ®É÷
²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡ØÌîÅÄÈÇ ¸¦Ã¤¤ÎÆ¤¤¿¤ì¡Ù¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ê¤ÉÃíÌÜºî¤¬¼¡¡¹¤È¾å±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¡£¾¾ÃÝ¤Î±é·à»ö¶È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤Ï¡¢Èø¾å±¦¶á¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ºäÅìÌ¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ê¤É¼ã¼ê¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼¡Âå¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤ä»ÔÀîÔ¥»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÃíÌÜ¤â¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊË¾·î¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Çµ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡×¤Ø¤Î½¸µÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Ì¾ÉñÂæ¤¬ÁÉ¤ë¡Ö¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡×¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¤ò±Ç²è´Û¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÖÊª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò²»À¼¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¥¬¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¡¢²ÎÉñ´ì¤Î½é¿´¼Ô¤Ç¤âÏÃ¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ø¸»»áÊª¸ì Ï»¾ò¸æÂ©½ê¤Î´¬¡Ù¤¬Åì·à¤Û¤«Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¡£
¥«¥®¤Ï¡ÖÆ±»þÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÄÊÌÂÎ¸³¡×¤Ë¤¢¤ê¡£¿·¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª ±Ç²è´Û¤ò»È¤Ã¤¿VR¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
±Ç²è´Û¤ÎºÂÀÊ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°µÅÝÅª¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿··ÁÂÖ¤À¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜÅÙ¾å¾ºÃæ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¡¢Æ±»þÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÄÊÌVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢°ìÂÎ´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤ÆÄÌ¾ï¤Î¥é¥¤¥ÖÆ±ÍÍ¤ËÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæ»³½ßÍº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖENHYPEN¡×¤ÎVR¥é¥¤¥Ö¤¬´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê
Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëENHYPEN½é¤ÎVR¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡£
¡ÖÀèÆü´Ñ¾Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¡¢¿´¤¬²µ½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÌó60Ê¬´Ö¡£¥é¥¤¥ÖºÇÁ°Îó¤è¤ê¶á¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Âç¹¥É¾¡ª ½ç¼¡¾å±ÇÃæ¡£Ë¾·î¥ê¥µ
