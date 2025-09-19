¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦STARGLOW¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMoonchaser¡×9·î22Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê 9·î26ÆüÊüÁ÷¡ÖTHE TIME,¡×¤ÇÀ¸²Î¾§
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºßBE:FIRST¤äMAZZEL¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤è¤ê¡¢Âè3¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9·î26Æü¤ÎTBS·Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á8»þ¡Ë¤Ç½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÏRUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡ËKANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢ADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏBMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸ø¼°´ØÏ¢Æ°²è¤Ï¹ç·×7000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï10Âå¸ÂÄê¤Ë¤â¹´¤é¤ºSKY-HI¤¬¡Ö²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
STARGLOW¤ÏÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤À±¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬Ç¡¤¯ÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ±¤¯Â¦¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ÈàÅù¤¬¡¢À¤³¦°ìÂç¤¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤Ë¤¤¤¯»ö¤ò·Ç¤²·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£Èà¤é¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤¬9·î22Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¾ðÇ®¤ò²Î¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë9·î26Æü¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ë¤ÆSTARGLOW½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡¢¤½¤·¡ÖMoonchaser¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤â·èÄê¤·¤¿¡£SNS¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Â³¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
