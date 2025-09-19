¸øÌ³°÷¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯10·î1Æü¤Î°ì¸µ²½¸å¤Î²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤È²ñ¼Ò°÷¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ì¸µ²½Á°¤Î²ÃµëÇ¯¶â³Û¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸øÌ³°÷¤â²ñ¼Ò°÷Æ±ÍÍ¤Ë²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
°ì¸µ²½Á°¤Î¸øÌ³°÷¤Î²ÃµëÇ¯¶â³Û¤È¤Ï¡¢Âà¿¦¶¦ºÑÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤òÍ¤¹¤ë¿Í¡Ê¼õµë¸¢¼Ô¡Ë¤ÇÁÈ¹ç°÷´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤¬¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â³Û¤È¤ÏÇ¯¶âÈÇ¤Î²ÈÂ²¼êÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ÅÙ¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ë»Ò¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¾ã³²Åùµé1µé¤â¤·¤¯¤Ï2µé¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡ËÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï41Ëü5900±ß¡Ê¾¼ÏÂ18Ç¯4·î2Æü°Ê¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆÃÊÌ²Ã»»³Û¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ªÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¡¢65ºÐ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂà¿¦¶¦ºÑÇ¯¶â¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¢¤ëÇ¯¶â¡Ê20Ç¯¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¾ã³²¶¦ºÑÇ¯¶â¡¢¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Þ¤¿¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶âÅù¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ö¤Ï»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
A¡§¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¸øÌ³°÷¤â²ñ¼Ò°÷Æ±ÍÍ¤Ë²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¸øÌ³°÷¤Î²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦ºÑÇ¯¶â¤Ï¡¢2015Ç¯10·î1Æü¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢¸øÌ³°÷¤ä»ä³Ø¶µ¿¦°÷¤â²ñ¼Ò°÷Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸µ²½¸å¤â¸øÌ³°÷¤ÎÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¶¦ºÑÁÈ¹ç¤¬´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
