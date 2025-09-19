ºå¿À¤¬CSÁ°¾¥Àï¤ÇDeNA¤Ë²÷¾¡¡¡¹â»ûË¾Ì´¡õ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÉúÊ¼¤¬¹¥µ¡¤Ç²÷ÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4¡¼0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬6Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿DeNA¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®½Ð¿È¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤¬6²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥×¥í2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤¤¤¤¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª»ÏÌî¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²¿¤È¤«£°ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥´¥í¥¢¥¦¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤ËÁáÀî¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Âç»³ÍªÊå¤Î»Íµå¤ò¶´¤ó¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¹â»ûË¾Ì´¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£Å¨¼º¤âÍí¤ó¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5²ó¤Ï2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¿¹²¼¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø2»î¹çÏ¢È¯¤Î23¹æ¥½¥í¡£6²ó¤â2»à»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç4ÅÀÌÜ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÔ¸×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤Ö¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëDeNA¤ò°ì½³¡£3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£