¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛËÌÆüËÜ¤ÏÌë¤«¤éÂç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÅìµþ¤ÏÃë´Ö¤Ç¤âÎäË¼¤¤¤é¤º¤ÎÎÃ¤·¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï18.6¡î¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï26.3¡î¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¤³¤Î»þ´üËÜÍè¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¿ïÊ¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÌë¤«¤éÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æî³¤¾å¤«¤é±«±À¤¬ËÌ¾å¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é¤Ï¼¡¤ÎÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±«±À¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20ÆüÃë¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬ÆüËÜÎóÅç¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛ±«ÎÌ¤Ç¤¹¡£20Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡ËÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ç150¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌÎ¦¤Ç100¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤Ç35¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¡¢Ë½É÷¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â³¤¤¤ÆÂæÉ÷¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷17¹æ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÆüËÜÎóÅç¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢18¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢²Æì¤ÎÆî¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£19¹æ¤Ï¤Þ¤ÀÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÍ½Êó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
