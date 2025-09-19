±Ñ¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤¬ÁêËÐ´ÑÀï¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤é¤¬½Ð·Þ¤¨
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤ÈºÊ¥½¥Õ¥£ÈÞ¤¬19Æü¡¢ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê6ÆüÌÜ¤ò´ÑÀï¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤È¸µÂç´Ø¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡18Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÁêËÐ´ÑÀï¤Ï2¿Í¤Î´õË¾¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢Ä«Çµ»³¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂçÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï10·î15¡Á19Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£