¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤¬ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬µó¼ê¤·¤¿µ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¹â»Ô»á¤¬¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²«ÀîÅÄ»á¤ÏÊÌ¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖµÕ¤Ë´é¤¬Çò¤¤¡¢Ç»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡²«ÀîÅÄ»á¤Ï£±£¹ÆüÌë¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ²÷¤Ë»×¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¤äµ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£