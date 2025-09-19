¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ーPOPUP¤¬¿·½É¤Ç³«ºÅ¡ª¸ÂÄêÂÎ¸³¡õÆÃÅµ¤â♡
¤³¤Î½©¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥²ー¥à¤Î¡ÖÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ë¤Æ¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢½µËö¸ÂÄê¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¥¬¥Á¥ã´ë²è¤ä¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤¢¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¹¥¤¤Ê¤éÉ¬¸«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹♡
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ーPOPUP¤Î³Ú¤·¤ßÊý
º£²ó¤ÎPOPUP¤Ï¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¡ÖLv15～75¡×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£
¤µ¤é¤Ë½µËö¸ÂÄê¤ÇÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ëÅêÉ¼¡õ¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¸½ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
GiRLS by PEACH JOHN¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä
½µËö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¹ØÆþÆÃÅµ
9/19～21¡¢9/26～28¤Î6Æü´Ö¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¹¥¤¤ÊÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¿¥ê¤Ê¤é¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Î¸½ÉÊ¤ò¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ç¤âBCL¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ò¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËPOPUP´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥«ー¥ë¥¢¥Ã¥Ñー¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¥é¥·ー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Í·¤Ó¿´¤ÈÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ーÁ´¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー ¥«ー¥ë¥¢¥Ã¥Ñー¥Þ¥¹¥«¥é Lv15¡¡1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー ¥«ー¥ë¥¢¥Ã¥Ñー¥Þ¥¹¥«¥é Lv50¡¡1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー ¥«ー¥ë¥¢¥Ã¥Ñー¥Þ¥¹¥«¥é Lv75¡¡1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
POPUP²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¾¦ÉÊ3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¤òÉ½¸½¡£¥¥åー¥È¤Ê¡ÚLv15¡§¥¥å¥ó¡Û¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡ÚLv50¡§¥¢¥¤¡Û¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡ÚLv75¡§¥Ü¥à¡Û¤¬¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦♡
¼«Ê¬¤Î¡ÖÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
»î¤»¤ë¡¦Í·¤Ù¤ë¡¦¤â¤é¤¨¤ë¤Î»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê2½µ´Ö¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ì¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡