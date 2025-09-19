¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢ÂçÃÀÈ©¸«¤»¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
ÈþÍÆ»ï¡ØVOCE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤Ï9·î18Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¡¢¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÈþ¤·¤µ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÉÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡¡Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤ß¤Ê¼Â¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ÞÈþ¤·¤¤¡¼¡¼¡ªÂçÆÃ½¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¸ÀÍÕÁª¤Ó¤âÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Á¤ã¤ó¥«¥Ð¡¼&ÆÃ½¸ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡¼¡¼¡¼¡¡ÆÃ½¸´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¥«¥Ð¡¼&ÆÃ½¸ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö9·î22ÆüÈ¯Çä¤ÎVOCE11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥â¥Ç¥ë»£±ÆÃæ¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿°áÁõ¤ä¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»Ñ¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤µ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈVOCEÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¦Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÁ´13¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö#ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤µ¤óÉ½»æ²ò¶Ø¡×17Æü¤Ë¤Ï¡Ö#ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤µ¤óÉ½»æ²ò¶Ø¡¡9·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä VOCE11·î¹æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É½»æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
