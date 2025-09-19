3¥«·îÁ°¤ËiPhone 16Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£17¡¢¤¢¤Þ¤ê²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¯¤ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÊÇ÷¿¿¡Ë
Âè2À¤Âå¤ÎiPhone SE¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ5Ç¯¡£ÆÃ¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤á¤ÎãþÂÎ¤Ï¹¥¤ß¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤ï¤¿¤·¤ÎÍÑÅÓ¤Ï½ÐÀè¤Ç¥¦¥§¥Ö¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤È¡¢·èºÑµ¡Ç½¤äÌîµå¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½èÍýÇ½ÎÏÅª¤Ë¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²¿µ¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼å¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥«¥á¥éµ¡Ç½¡£¼èºàÀè¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Þ¤É¤¥·¥ó¥°¥ë¥ì¥ó¥º¤Ç12MP¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÄ¹Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Ø¤¿¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â»È¤¤Êý¤¬¹Ó¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¥¯¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ë¡£5Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤«¡¼¡£¤½¤¦»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬3¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
±ß°Â¤¤Ä¤¤
¤â¤Á¤í¤ó9·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿·¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÍè¤¿¤ëiPhone 17¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÍí¤ß¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤°¤ó¤È²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬iPhone 17¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡Ä¡£ÃÍ¾å¤²¤¬¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡©
4Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤¿iPhone SE 2¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢iPhone¤Î²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ªÃÍÃÊ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢iPhone 17¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢128GB¤ÎiPhone 16¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎiPhone¡£¥«¥á¥é¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï48MP¤ÈÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤âÊØÍø¡£SE 2¤«¤é¤Îµ¡¼ïÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ËÂç´¶·ã¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤À¤·¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤°´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤ËApple Intelligence¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£AI¤Ç¤¹¤è¡¢¤¨¡¼¤¢¤¤¡£¤³¤ê¤ã¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¢¤ì¡©¤¢¤Þ¤ê²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÀèÆü¤ÎApple¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿iPhone 17¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é12Ëü9800±ß¡£¤¢¤ì¡©¤³¤Ê¤¤¤À¤ï¤¿¤·¤¬iPhone 16¤ËÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤È¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¤·¤«¤â¤ï¤¿¤·¤Î¤Ï128GB¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï256GB¡£¥Á¥Ã¥×¤âA19¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ20%ÀÇ½¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥é¤â¹³Ñ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀÇ½¥¢¥Ã¥×¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿iPhone 16¤Ï¤Þ¤ÀÊ»Çä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï12Ëü4800±ß¤«¤é11Ëü4800±ß¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿iPhone 17¤¬¡¢ÂçÉý¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ªÃÍÃÊ¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤É¡¼¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3¥«·îÂÔ¤Æ¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¤È¸å²ù¤¹¤ë°ìÊý¡¢AppleÀ½ÉÊ¤ËÇã¤¤¤É¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¥à¥º¥à¥º¤·¤¿´¶¤¸¡£²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎiPhone 16¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤â¡£