BE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯BMSG¿·¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖSTARGLOW¡×¡¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤é5¿ÍÁÈ¥Ç¥Ó¥åー·èÄê
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¤¬3ÁÈÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Î5Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡BMSG¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¤Ä¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ØTHE FIRST¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏBE:FIRST¡¢¡ØMISSIONx2¡Ù¡Ê2022～2023Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏMAZZEL¡¢¡ØNo No Girls¡Ù¡Ê2024～2025Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏHANA¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯6·î27Æü¤è¤ê¡ØNo No Girls¡Ù¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤òÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÈYouTube¤òÄÌ¤·¤Æ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢¡ØTHE FIRST¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿BE:FIRST¡¢¡ØMISSIONx2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿MAZZEL¤ËÂ³¤¯¡¢3ÁÈÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÖÌ´¤ò¸«¤Ë¤¯¤¤¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë10Âå¤Ë¡¢Ì´¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦SKY-HI¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï10Âå¤Ë¸ÂÄê¡Ê2025Ç¯1·î31Æü»þÅÀ¤Ç19ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤ËÊç½¸¡Ë¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î10Âå¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ10Âå¤À¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¼°´ØÏ¢Æ°²è¤Ï¹ç·×7000Ëü²óºÆÀ¸¡¢Æ±»þÀÜÂ³¿ô¤Ï12Ëü¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï1¼¡¤Î½ñÎà¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢2¼¡¿³ºº¡¢3¼¡¿³ºº¡¢4¼¡¿³ºº¡¢5¼¡¿³ºº¡¢6¼¡¿³ºº¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï10Ì¾¡£ËÜÆü9·î19Æü¤Ë7¼¡¤È¤Ê¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ç¥Ó¥åー¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Î5Ì¾¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Î¡ÈBMSG¡É¤Î3ÈÖÌÜ¤Î¡ÈS¡É¤òÆ¬Ê¸»ú¤È¤·¤¿¡ÖSTARGLOW¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¤ÏBMSG TRAINEE¡¢ADAM¤Ï°ìÈÌ±þÊç¤«¤é¤Î¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡STARGLOW¤Ï¡¢º£¸å9·î22Æü¤Ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØMoonchaser¡Ù¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë