¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¡ß¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥ë¥Ó¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÈÂçºå¤ß¤ä¤²¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö·î²½¾Ñ¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡×¡¢¡ÖÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã ºåÆîÅ¹¡×¡¢¡ÖÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
¡¡º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ß¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë´ë²è¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ project ¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¡£
¡¡6¸ÄÆþ¤ÎËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥Ó¡¼¤ÎÂçºå¿ä¤·ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢1È¢¤Ë¤Ä¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤Ï2ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤ß¤ä¤²¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î2¼ïÎà¤Î¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿⽩ñ²¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÎýÆý¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê⼊¤ì¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤¬¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Âè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«µÇ°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎµÈ½»¥·¥å¥óÌò¤òÃÝÃæÍªÅÍ¡¢¼¿¸¶Å´Ìò¤ò¾åÅÄà¢»Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
¡¡º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ß¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë´ë²è¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ project ¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤Ï2ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤ß¤ä¤²¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î2¼ïÎà¤Î¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿⽩ñ²¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÎýÆý¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê⼊¤ì¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤¬¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Âè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«µÇ°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎµÈ½»¥·¥å¥óÌò¤òÃÝÃæÍªÅÍ¡¢¼¿¸¶Å´Ìò¤ò¾åÅÄà¢»Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£