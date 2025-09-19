¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡¢60M49¤ÇÍ½ÁªAÁÈ7°Ì¡¢3ÅêÌÜ¤ÏÆÍÇË¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¡·è¾¡¤Ï21»þ³«»ÏÍ½Äê¤ÎBÁÈ¼¡Âè¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½ÁªAÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤Ï2ÅêÌÜ¤Ë60¥á¡¼¥È¥ë49¤òÅê¤²¤ÆAÁÈ7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20Æü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï21»þ³«»Ï¤ÎBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
¡¡AÁÈ¤Î14¿ÍÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¾åÅÄ¤Ï1ÅêÌÜ¤Ï57¥á¡¼¥È¥ë18¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢1ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£10°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤ÈÂçÉý¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°ìµ¤¤Ë5°Ì¤ËÉâ¾å¡£2ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆËÌ¸ý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£6°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÅêÌÜ¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¥é¥¤¥ó¤Î62¥á¡¼¥È¥ë50¼êÁ°¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ï½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¾¡¤Á¤¤ê¾¡Éé¶¯¤µ¤â¼¨¤·¤¿¡£8·î¤Î¥¢¥¸¥¢Åê¤Æ¤Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï62¥á¡¼¥È¥ë20¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï12°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß10°Ì¡£2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢23Ç¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï62¥á¡¼¥È¥ë50°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï21»þ³«»ÏÍ½Äê¤ÎBÁÈ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾å°Ì12¿Í¡£