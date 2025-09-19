¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª ÀÅ²¬¤ÎÅÞ°÷É¼¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© Ìó2Ëü8000¿Í¤ØÅêÉ¼¤Ï¤¬¤È¯Á÷½àÈ÷¡Ö¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤Ë¡×=ÀÅ²¬
2025Ç¯9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Ç¤Ï9·î19Æü¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤äÅÞÍ§¤ËÁ÷¤ëÅêÉ¼ÍÑ¤Ï¤¬¤¤Ë¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Á÷½àÈ÷¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Î´Ø·¸¼ÔÌó20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§Ìó2Ëü8000¿ÍÊ¬¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤¬¤¤Ë¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×295É¼¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¡×295É¼¤Î·×590É¼¤ò¤á¤°¤êÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢ ÎëÌÚÀ¡Èþ´´»öÄ¹¡ä¡Ö»ä¤¿¤Á¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸©Ï¢Ìò°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹
