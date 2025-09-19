»Ë¾å½é¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥óÄ¹´±¤¬ÃÂÀ¸¤Ø ¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¿·Ä¹´±¤ËÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡¦²Ï¹ç½ã°ì¤µ¤ó ¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È=ÀÅ²¬
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¹´±¤Ë¡¢ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥±Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¹ç½ã°ì¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥±Ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢²Ï¹ç½ã°ì¤µ¤ó¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¤Î²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¸½ºß50ºÐ¡£1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶¥±Ë¤Î»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤ò´Þ¤àÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤ÎÉñºåÃæ³Ø¹»¤Ç¼Ò²ñ²Ê¤Î¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤ÎÄ¹´±¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î½¢Ç¤¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£