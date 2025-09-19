¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡È¶î¤±¹þ¤ß¡É¤È¡ÈÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡É ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÇÑ»ß¤òÁ°¤Ë¥Þ¥°¥íÊÖÎéÉÊ¤Ï2024Ç¯Èæ¤Ç1.5ÇÜ Îµ´¬ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î´óÉÕ¤â=ÀÅ²¬
¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬2025Ç¯9·îËö¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¶â¤È¤·¤Æ¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡È¶î¤±¹þ¤ß¡É¤È¡ÈÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡É ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÇÑ»ß¤òÁ°¤Ë¥Þ¥°¥íÊÖÎéÉÊ¤Ï2024Ç¯Èæ¤Ç1.5ÇÜ Îµ´¬ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î´óÉÕ¤â=ÀÅ²¬
¾ÆÄÅ¹Á¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡£ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¿å»º²·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥Ü¥·¿å»º Â¼¾¾¿òÀ¸¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤Î³ÆÉô°Ì¡¢Ãæ¥È¥í¡¢Âç¥È¥í¡¢ÀÖ¿È¤ò¥µ¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ½Ð¤¹¡£¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò15～16¼ïÎà¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÖÎéÉÊ¤Î¼õÃí¾õ¶·¤Ï9·î¤ËÆþ¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç1.5ÇÜ¤Û¤ÉÁý¤¨¡¢·îËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãÂ¼¾¾¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ç¯Ëö¤Î¼ûÍ×¤¬¾¯¤·Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¾ÆÄÅ»Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¶î¤±¹þ¤ß¤Î´óÉÕ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÇÑ»ß¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ï10·î¤«¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÃç²ð¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤¬9·î¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¤Î´óÉÕ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¸©Æâ1°Ì¤Î¾ÆÄÅ»Ô¡£ÊÖÎéÉÊ¤Ï¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¤ò´Þ¤á¡¢Ìó1650¼ïÎà¤ÈÁ´¹ñÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´óÉÕ¤Î·ï¿ô¡¢³Û¤È¤â¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ÆÄÅ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ²Ý ÂÇ¶Í¹ÀÇ·²ÝÄ¹¡ä¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ºß¸Ë¤Î´ÉÍý¡¢¤¢¤È¤ÏÉÊ¼Á¤Î´ÉÍý¡¢¤¢¤È¤Ï´óÉÕ¼Ô¤µ¤Þ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÇÛÁ÷´üÆü¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Ò²ñÉô ÎëÌÚÊ¸Ç·µ¼Ô¡ä¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬Èï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÒ³²»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îµ´¬¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï9·î6Æü¤«¤é12·îËö¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇºÒ³²»Ù±ç¶â¤Î´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¤ÏÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤äÈïºÒ¤·¤¿ÇÀ¶È»ÜÀß¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô¾¦¹©´ë¶È²Ý ÁýÅÄ¿¿Ìé¼çÇ¤¡ä¡ÖÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿ÇÑ»ß¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£ÃÏ°è¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£