SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤È¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤« 50Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬¸½¶âÌó5600Ëü±ß¤È°Å¹æ»ñ»ºÌó1300Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤¬SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò´«Í¶¤µ¤ì¡¢¸½¶âÌó5600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò½ä¤ëSNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½»ö·ï¤Ç¤â°Å¹æ»ñ»ºÌó1300Ëü±ßÁêÅö¤â¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î50ÂåÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï5·î²¼½Ü¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ÈSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶âÌó5600Ëü±ß¤ò»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Íø±×¤Î½Ð¶â¼êÂ³¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÄÉ²Ã»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶âÍ»Ä£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æº¾µ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢9·î19Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï7·î¾å½Ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤é¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È°Å¹æ»ñ»º¤ÎÅê»ñ¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¡¢7·îÃæ½Ü¤«¤é8·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌó1300Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº¾µ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â9·î19Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
