¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦ÃÝÃæÊ¿Â¢»á¡Ê74¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÃæ»á¤Ï¡Öº£ÅÙ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÁíÍýÂç¿Ã¤¬·è¤Þ¤ë¡É¤È°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤ÏÂ¿¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·Ëü¤¬°ìÌîÅÞ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°²ó¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤òÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡È¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤ò¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÈÁÈ¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£