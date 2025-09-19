¥¿¥ê¥Ð¥ó¤¬±Ñ¹ñ¿ÍÉ×ºÊ²òÊü¡¡2·î¤«¤é¹´Â«
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ï19Æü¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¹ñ¿ÍÉ×ºÊ¤ò²òÊü¤·¤¿¡£±ÑBBCÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ºÊ¤Ï¹âÎð¤Ç2·î¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥ê¥Ð¥ó¤Ë³°¸ò¸ò¾Ä¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤¬²òÊü¤òÃç²ð¤·¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤ÏÃæÉô¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤ÇÊì»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶µ°é»ö¶È¤ò¼Â»Ü¡£1970Ç¯¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Î¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¤Ç·ëº§¤·¡¢2021Ç¯¤Î¥¿¥ê¥Ð¥óÉü¸¢¸å¤â¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¿Í¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î½÷»Ò¶µ°é¤ò¶Ø»ß¤·¡¢½÷À¤ÎÉþÁõ¤ä½¢Ï«¤òÀ©¸Â¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï½÷ÀÍÞ°µÀ¯ºö¤òÈóÆñ¤·¡¢¥í¥·¥¢°Ê³°¤ËÀ¯¸¢¤ò¾µÇ§¤·¤¿¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£