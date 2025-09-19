¥´¥í¥´¥íÌîºÚ¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼Å¹ÈáÌÄ¡Ä¥Ë¥ó¥¸¥ó2ÇÜ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼3ÇÜ¡Ö¸Â³¦¤¬¶á¤¤¡×¡¡ÌîºÚ¹âÆ¤ÎÃæ¡Èµ¬³Ê³°¡É°·¤¦ÀÄ²ÌÅ¹¤ËÇ®»ëÀþ
¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÇÍÈ¤²¤·¤¿ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤¿¤é´°À®¤¹¤ë¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡£
ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¼çÌò¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌîºÚ¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡×¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Å¹¤ËºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡¦½ô¶¶¹¨ÌÀÅ¹¼ç¡§
Â¾¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡£ÌîºÚ¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£¡ÊÅ¹¤Î¡ËÀ¸Ì¿¸»¡£15Ç¯ÌÜ¤ËºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£
Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Á¥¥óÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡×¤Î¶ñºà¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬2024Ç¯¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤«¤é2ÇÜ¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ê¥¹¤¬1.5ÇÜ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï3ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¤Î¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤ÎÌîºÚ¤³¤½¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ò³°¿©¤Ç¤È¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼ ¥«¥à¥¤¡¦½ô¶¶¹¨ÌÀÅ¹¼ç¡§
¡ÊQ.Æþ¤ì¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë°ìÀÚ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¸Â³¦¤¬¶á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±¿©¤Ç¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Î¹âÆ¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê3³ä¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ï2³ä¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤â1³ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤ª¹â¤¤ÌîºÚ¤ò¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ëÅ¹¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÏÂ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀÄ²ÌÅ¹¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤²°¡×¡£
°Â¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ïµ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2ÂÞ¤Ç108±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÏÉ½ÌÌ¤¬¾¯¤·ÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤²°¡¦ÉÈÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡§
¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ç¼è¤ê°·¤¨¤Ê¤¤µ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÌ£¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ÏÀµµ¬ÉÊ¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥´¡¼¥ä¤Ë¥Ê¥¹¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯°Â¤¯¤Æ¡¢Á´Á³·Á¤âÌ£¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤âÈ¾Ê¬¤À¤È300±ß¤È¤«¤¹¤ë¤±¤É¡¢100¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤«¤â²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÂ³¤¯ÌîºÚ¤Î¹âÆ¡£
²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤²°¡¦ÉÈÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡§
Í½ÁÛ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌîºÚ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÊÅßÌîºÚ¤â¡Ë¤³¤Îµ¤²¹¤À¤È°é¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£