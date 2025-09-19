ËÌÂ¼°ìµ±¡õ¿å¾å¹±»Ê¡¡¿·£Ã£Í¤Ç½é¶¦±é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¶å½£ÃË»ù¡×¡Ö±Ç²è¤ä¤ª¼Çµï¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢¿å¾å¹±»Ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ä£Í£Í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¿·£Ã£Í¤¬¡¢£²£²Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·£Ã£Í¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤È¿å¾å¤Ï½é¶¦±é¡£²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁÀßÄê¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö°ìÉ÷¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆæ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤»ö¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£¿å¾å¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È´ÆÆÄ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÏÆæ¤Ë´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÍ¤â´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½é¶¦±é¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¶å½£ÃË»ù¡×¤È¿å¾å¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Î¿å¾å¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤»þ¤«¤éÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Ìòºî¤ê¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ±Ç²è¤ä¤ª¼Çµï¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Í¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Èá¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿å¾å¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¤Ò¤²¤òÄæ¤ë¤ÈÈ©¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»£±Æ°Ê³°¤Î»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äæ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È²óÅú¡£ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¥±¥¢¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£