¾¾ºäÅíÍû¡¢²È»ö¤ÏºÊ¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡×Í¼¿©¤âºî¤ë
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²È»ö¤ÏºÊ¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÍ¼¿©¤âºî¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¾¾ºäÅíÍû¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬¾¾ºä¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç²ÈÄíÅª¡£¤Þ¤º6»þ¤Ëµ¯¾²¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¾¾ºä¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤â¤¦ºÇ¶á¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡£8¡Á10»þ¡¢Ä«¿©¡¢²È»ö¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½üÂçÂÎ¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ç¤¹¤«¡© ±ü¤µ¤ó¤È¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¾¾ºä¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È°ì½ï¤Ë²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª¾Ã¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¾¾ºäÅíÍû¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Íê¤à¤ï¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¾¾ºä¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢10¡Á18»þ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¢¥é¥ó¥Á¡¢µ¢Âð¡¢Í¼¿©ºî¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¡¢Í¼¿©¤âºî¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡£ºòÆü¤ÏËãÇÌÆ¦Éå¤È¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¾¾ºäÅíÍû¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬¾¾ºä¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç²ÈÄíÅª¡£¤Þ¤º6»þ¤Ëµ¯¾²¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¾¾ºä¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È°ì½ï¤Ë²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª¾Ã¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¾¾ºäÅíÍû¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Íê¤à¤ï¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¾¾ºä¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢10¡Á18»þ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¢¥é¥ó¥Á¡¢µ¢Âð¡¢Í¼¿©ºî¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¡¢Í¼¿©¤âºî¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡£ºòÆü¤ÏËãÇÌÆ¦Éå¤È¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£