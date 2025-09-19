¡ÖÀÇ´Ø¡¦¹ÁÏÑ¶¨ÎÏ¡×¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤ò¸å²¡¤·¡¡¾å³¤³°¹â¶¶¹Á¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Î¾å³¤³°¹â¶¶¹Á¶è¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤Ï¾å³¤¤Î¸ý´ß¤ÎÃæ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÆþÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢³°¹Á³¤ÄÌÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ï¡¢´°À®¼ÖÀìÍÑ¤ÎRORO¡Ê¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥ë¥ª¥Õ¡ËÁ¥ÉÖÆ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡£³°¹Á³¤ÄÌÉÖÆ¬¤Ë¤Ï´û¤Ë¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖROROÁ¥¹ÒÏ©15ËÜ¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÄ¹¹¾Î®°è¡¢±è³¤ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÊØÍø¤Ê´°À®¼ÖÍ¢½ÐÆþ¿å±¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å³¤ÀÇ´Ø´É³í¤Î¾å³¤³°¹â¶¶¹Á¶èÀÇ´Ø¤Ï¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÁÏÑ´ÆÆÄ´ÉÍý¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÀÇ´Ø¡¦´ë¶ÈÏ¢Íí°÷¡×À©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¡¢¶ÈÌ³¼êË¡¤ò³×¿·¤·¡¢ÄÌ´Ø¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¹ñ»º¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤Î°ÂÄêÅª¤«¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£