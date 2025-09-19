BMSG¡ØTHE LAST PIECE¡ÙÈ¯¡ÖSTARGLOW¡×¡¢½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï9¡¦22¡ÖMoonchaser¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤è¤ê¡¢Âè3¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤È¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¥¯¡¼¥ë¡ªSTARGLOW½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÏRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏBMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸ø¼°´ØÏ¢Æ°²è¤Ï¹ç·×7,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï10Âå¸ÂÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SKY-HI¤¬¡Ö²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖSTARGLOW¡×¤ÏÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤À±¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬¤´¤È¤¯ÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ±¤¯Â¦¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ÈàÅù¤¬¡¢À¤³¦°ìÂç¤¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤Ë¤¤¤¯»ö¤ò·Ç¤²·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤Ï¡¢9·î22Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¾ðÇ®¤ò²Î¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢26Æü¤ÎTBS·Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊÁ°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ËSTARGLOW½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡¢¡ÖMoonchaser¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡STARGLOW¤ÎSNS¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Â³¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¡£
