¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡É·èµ¯Âç²ñ¤Ë44¿Í¡¢Á°²ó¥é¥¤¥Ð¥ë¤â»²²Ã¡¡¹â»Ô»á¤¬²ñ¸«¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¼Â¸½¤ò¡×¡Ä»Ê²ñ¤¬µ¼Ô¤Ë¡Ö´éÇ»¤¤¡×È¯¸À¤â
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬·èµ¯Âç²ñ¤ò³«¤¡¢44¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢Î©¸õÊä²ñ¸«¤Ç¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ»á
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥º¥Ð¥Ã¥¯¡£¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡ÖÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¡£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¤³¤Î2¿Í¤¬¡¢Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°²ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÃç´Ö¤Ë¡¡¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡ÉÈ¯Â¼°
19ÆüÃë²á¤®¡¢¸øÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¾®Àô»á¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤òÀï¤¦¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡É¤ÎÈ¯Â¼°¤Ç¤¹¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¸½ÌòÂç¿Ã¤ä¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ò´Þ¤à44¿Í¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿²ÏÌîÂÀÏº»á¤âÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÌîÂÀÏº»á
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ë²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤¬º£¤ä¤ë¤È¡¢²òÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Ö²ÏÌîÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©¡¢²þ³×»Ö¸þ¤ò»ý¤ÄÆ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£²ÏÌî¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡É¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¡£¤³¤Î¿Í¤â¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£ºâÌ³Áê
¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â°ã¤¦¡£º£²ó¤Ï»ä¼«¿È¤¬¡Ê¾®Àô»á¤Î¡Ë±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¡£ËÜ¿Í¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿È¤ò¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶¯¤¯´üÂÔ¡×
¡½¡½È¯Â¼°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
²ÃÆ£ºâÌ³Áê
¡Ö¡Ê¾®Àô»á¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÈ¯Â¼°¡×
Æ°¤»Ï¤á¤¿¡È¥Á¡¼¥à¾®Àô¡É¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁí½Ð¤Ç¤¤ç¤¦¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤Ï
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï²ÝÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¢£¹â»Ô»á¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¡¡¡ÈÌäÂê¡É¤â¡Ä
¡È¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡É¤âÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ»á
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡×¡£¹ñ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¤¢¤²¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ë50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ»á
¡ÖÌëÃÙ¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯»þ¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤éÈ¾À¤µª¤°¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¤í¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤ì¹Í¤¨¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤ó¡×
¡Ö¤À¤«¤éº£¡ª¡¡¤³¤Îº£¡ª¡¡º£¤Îº£¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤¹»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´À¶Ä°¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤Ë¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¡¼¥à¹â»Ô¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»ÖµÄ°÷¤¬¡¢µ¼Ô¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤Ë¡Ö´é¤¬Ç»¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²«ÀîÅÄµÄ°÷
¡Ö°ìÈÖ±ü¤Î´ù¤Î¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤¬Ç»¤¤¡×
¹â»Ô»á
¡Ö´é¤¬Ç»¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤Î¡£´é¤¬Ç»¤¤¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
Â¾¤Ë¤â¡Ä
²«ÀîÅÄµÄ°÷
¡Ö¼êÁ°¤Î´é¤¬Çò¤¤¡ÄÇ»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×
¹â»Ô»á
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä»Ê²ñ¼Ô¤¬¡×
¹â»Ô»á¤¬ÄÄ¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ì¡¼¥¹¹ð¼¨¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È3Æü¤Ç¤¹¡£