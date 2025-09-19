ÊÝ¼é¡¦ÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞÆÏ¡¡´´Éô¤ÇµµÎöÀ¸¤¸ÅÞ±¿±Ä¤ËÉÔËþ
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ê65¡Ë¡áÈæÎãÅì³¤¡á¤¬ÅÞ±¿±Ä¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤éÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬19Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤È²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÁÈ¿¥³ÈÂç¤Î¼êË¡¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃÝ¾å»á¤ÏÅÞ¤Îºß¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅöÌÌ¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤Ï19ÆüÉÕ¡£ÃÝ¾å»á¤ÏÍè½µ¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤À²¿¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£