Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¡¡ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ËÇäµÑ´°Î»¤Þ¤Ç¡Ö100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×Ç¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇäµÑÊý¿Ë¡¡À¯ºö¶âÍø¤Ï0.5%¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢2010Ç¯¤«¤éÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¿ETF¡á¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤Ï0.5%¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡ÖETFÅù¤Î½èÊ¬¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿³ô¼°¤Î½èÊ¬¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇETFÅù¤ÎÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤ÎÍ±×¤ÊÃÎ¸«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¡×
Æü¶ä¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤éÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¿ETF¡á¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êí²Á¤Ç¤ª¤è¤½37Ãû±ßÊ¬¡¢»þ²Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½70Ãû±ßÊ¬¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï´°Î»¤Þ¤Ç¡Ö100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇäµÑ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤Î¸«Ä¾¤·¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î0.5%¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î°Ñ°÷¤«¤é¡Ö0.75%¤ËÍø¾å¤²¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¹¤ëµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
