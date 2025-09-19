µð¿Í¡¦»³ºê¤¬£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¡¡ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¡¢Ï»²ó¤Ë¤â£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç£³ÂÇÅÀ
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¤Î»³ºê¤¬£·²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢£²»à¤«¤é¾®±à¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÈËöÊñ¤Ø¤Î»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ºäÁÒ¤Ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£Æó²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°£°µå¤ò±Û¤¨¤¿¼·²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ëº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡££±ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÂç³èÌö¡£»Í²ó¡¢²¬ËÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ö¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏ»²ó¤Ï£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡££³ÂÇÅÀ¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£