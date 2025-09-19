¡Ö¤¤¤Þ¤À¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌLIVE¡×67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤ÎÌë
²Î¼ê¤ÎÌ¤Í£mie¡Ê67¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18Æü¡¢ÌÜ¹õ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¢¥ì¥¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖAutumn light 2¡×¡Ê¢¨2¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌLIVE¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥«¡¦¥«¡¼¥ó¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÎÌë¡×¤ò¡ÖËÜÈÖ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¡Ò»ä¡¢ËÜÅö¤Ë²Î¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¹âÍÈ¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¶½Ê³¤Î¤µ¤Þ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌ¤Í£mie¤ª¤Ê¤¸¤ß¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏÎÌ¤Î¤¹¤´¤µ¤òº²¤Ç´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤éÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Îáã¤ì¤ë¶½Ê³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î´¶³Ð¡¢¤ª±Û¤·¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼¡²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡Ø¥ê¥ê¡¼¥¹LIVE¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö11·î18Æü¡Ê²Ð¡ËÌÜ¹õ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¢¥ì¥¤¤Ç¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£