¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡×¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ò¤º¤ëµÙ¤ß¤·¤è¤¦¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎºîÀï¤Ë½Ð¤ë
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡¢¤½¤·¤ÆME:I¤ÎKEIKO¤ÈAYANE¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ËÊ±¤·¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤ë¡Á¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¡È¤º¤ëµÙ¤ß¡É¤ò¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Ë½Ïª¡ª
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶áÀê¤¤¤â»Ï¤á¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÈÀê¤¤»Õ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç½Ð±é¼Ô¤ÎÎ¢¾ðÊó¤ò¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤¬»Å»ö¤ò¤º¤ëµÙ¤ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²áµî¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢Ç®¤¬¤¢¤ë¤«¤é»Å»öµÙ¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤ëµÙ¤ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¤ï¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡Ö´ØÀ¾¤Î¿¼Ìë¤ÎÈÖÁÈ¡¢°ì²ó¤À¤±µÙ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢ÌëÃæ¤Î»Å»ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ÂÎ²¹·×¤òÉ¬»à¤Ë²¹¤á¤Æ36ÅÙ9Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊò¤ì´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÉ¬»à¤Î¹©ºî¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È²ÃÇ¼¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤è¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÎ²¹·×»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤µ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÈÖÁ°¤ËÂ¬¤Ã¤¿¤é36ÅÙ3Ê¬¤Ç¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¡£
·ë²Ì¡¢¤º¤ëµÙ¤ß¤»¤º¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£