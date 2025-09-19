¤Ò¤í¤æ¤¡¦Åì½Ð¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤¬Ä©Àï¡¡ABEMA¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡¡ABEMA¤Ï9·î21Æü21»þ¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Åì½Ð¾»ÂçÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡¡ÆîÊÆ¤ÇÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡ÖÁ°¤è¤ê¥Ïー¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤í¤æ¤¡ÊÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ë¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î2¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬Ä©Àï¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ª¤è¤½ 4,800 ¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤µ¤ì¤ë¡£²áµî¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ÈÅì½Ð¾»Âç¤â¹çÎ®¤·3¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ï¡¢½é²ó°Ê¹ßËè½µÆüÍË21»þ¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ABEMA¤ÇÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë