¢£Y¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß
ÀèÆü¡¢¾®³Ø2Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¥¨¥Ã¥Á¤Ê¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¤Þ¤ÀÃË½÷¤ÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶²¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎSiri¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤âµ¤¤¬¤«¤ê¡£¿Æ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤ËSiri¤¬ÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊÇ¯Îð¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢À¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤Þ¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊY¤µ¤ó¡¦38ºÐ¡Ë
¢£¾®ÀîÀèÀ¸¤Î²óÅú
¢£¾ðÊó²áÂ¿¤Êº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÇËÉ¸æ¤¹¤Ù¤
À¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¤Þ¤À¹â³ØÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡¢¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡É¤È¤«¡¢Ç¯Îð¤ÇÀþ°ú¤¤ò¤»¤º¤Ë¡¢Á´Éô¶µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÝµÆ«¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¤´¤Þ¤«¤µ¤º¤ËÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È½÷¤Î»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·ù¤Ç¤â¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£»ä¤¿¤Á¿ÆÀ¤Âå¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÃÊ³¬¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤¤Á¤ó¤È°å³ØÅª¡¦²Ê³ØÅª¤ÊÀÅªÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ï¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊóµ¡´ï¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¼è¤êÊý¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¥¿¥Ö¡¼»ë¤·¤Ê¤¤
À¶µ°é¾å¤Ç°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡É¤È¤«¡¢¡È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Çºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥¿¥Ö¡¼»ë¤·¤Æ¡¢Î¢¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Æ²¡¹¤È¶µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤âÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¾ðÊó¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢Âù¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤É¤¦¤»Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¾ðÊó¤ÏÅÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤ÀÈ½ÃÇÎÏ¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀÜ¤·Êý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÅªÃÎ¼±¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤ª¤ì¤¿¤Á¥í¥±¥Ã¥È¾¯Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥¬¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤À¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤¬°ìºý²È¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢ÀâÌÀ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¢£²óÅú¼ÔProfile
¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸
¶µ°é²È¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¾ðÊó¶É¡Ø¤«¤·¤³¤¤½Î¤Î»È¤¤Êý¡Ù¼çÇ¤ÁêÃÌ°÷¡£
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¼çÂÎ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç¥×¥í¸ÄÊÌ½Î¤òÁÏÀß¡£»Ò¤É¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ö»þ¤Ë¸«È´¤¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃ»´ü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü¿ô¤Ï6000²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¼õ¸³³Ø½¬¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÍÄ»ùÄã³ØÇ¯¤«¤é¤ÎÇ½ÎÏ°éÀ®¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
