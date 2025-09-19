ËÜÆü¤Î¡Ú¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¡Û ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¢¥¥ä¥Î¥ó£Í£Ê¤Ê¤É50ÌÃÊÁ
¡¡ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÊÝÍETF¤ÎÇäµÑ·èÄê¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢Á°ÆüÈæ257±ß°Â¤Î4Ëü5045±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£Áê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¹Ô¹â¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï50¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï²áµî¤ÎÇäÇã¤Ë¤è¤ëÄñ¹³ÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ô²ÁÀÄÅ·°æ¡ÉÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô¿Íµ¤¤ÈÊÂÁö¤·¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤Î¤à¤é»º¶È <7131> [Åì¾Ú£Ó]¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó <8060> [Åì¾Ú£Ð]¤Î2¼Ò¤Ï5ÆüÏ¢Â³¤Ç¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢¨23Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç³ô¼°¤ò¿·µ¬¸ø³«¤·¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
¢£ËÜÆü¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ°ìÍ÷
¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¶È¼ï
<1384> ¥Û¥¯¥ê¥è¥¦¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È
<1723> ÆüËÜÅÅµ»¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡·úÀß¶È
<1801> ÂçÀ®·ú¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡·úÀß¶È
<2216> ¥«¥ó¥í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¿©ÎÁÉÊ
<3392> ¥Ç¥ê¥«¥Õ£È£Ä¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È
<3467> ¥¢¥°¥ìÅÔ»Ô¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ÉÔÆ°»º¶È
<3486> ¥°¥í¥Ð¥ë£Ì£Í¡¡Åì£Ð¡¡ÉÔÆ°»º¶È
<3640> ÅÅ»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<3663> ¥»¥ë¥·¥¹¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<4204> ÀÑ¿å²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²½³Ø
<4323> Æü¥·¥¹µ»½Ñ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<4390> ¥¢¥¤¥Ôー¥¨¥¹¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<4396> ¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¥Ý¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<4491> £Ã¥Þ¥Íー¥¸¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<4633> ¥µ¥«¥¿£É£Î£Ø¡¡Åì£Ð¡¡²½³Ø
<4979> £Ï£Á£Ô¥¢¥°¥ê¡¡Åì£Ó¡¡²½³Ø
<5108> ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡Åì£Ð¡¡¥´¥àÀ½ÉÊ
<5334> ÆÃ¼ìÆ«¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡Ž¶ŽÞŽ×Ž½ÅÚÀÐÀ½ÉÊ
<5706> »°°æ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÈóÅ´¶âÂ°
<5821> Ê¿²Ï¥Ò¥åー¥Æ¡¡Åì£Ð¡¡ÈóÅ´¶âÂ°
<5830> ¤¤¤è¤®¤ó£È£Ä¡¡Åì£Ð¡¡¶ä¹Ô¶È
<5831> ¤·¤º¤ª¤«£Æ£Ç¡¡Åì£Ð¡¡¶ä¹Ô¶È
<5991> ¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¶âÂ°À½ÉÊ
<6101> ¥Ä¥¬¥ß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡µ¡³£
<6420> ¥¬¥ê¥ì¥¤¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡µ¡³£
<6532> ¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¡Åì£Ð¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È
<6590> ¼Ç±º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6648> ¤«¤ï¤Ç¤ó¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6758> ¥½¥Ëー£Ç¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6785> ÎëÌÚ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6859> ¥¨¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<7131> ¤Î¤à¤é»º¶È¡¡¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È
<7269> ¥¹¥º¥¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï
<7483> ¥É¥¦¥·¥·¥ã¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<7698> ¥¢¥¤¥¹¥³¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È
<7966> ¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ
<8001> °ËÆ£Ãé¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<8002> ´Ý¹È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<8053> ½»Í§¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<8060> ¥¥ä¥Î¥ó£Í£Ê¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<8081> ¥«¥Ê¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<8157> ÅÔÃÛÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<8566> ¥ê¥³ー¥êー¥¹¡¡Åì£Ð¡¡¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È
<8591> ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È
<8830> ½»Í§ÉÔ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÉÔÆ°»º¶È
<9906> Æ£°æ»º¶È¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È
<9932> ¿ùËÜ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<9934> °øÈ¨ÅÅ»º¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡²·Çä¶È
<9984> £Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹