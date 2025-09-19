BMSG¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í·èÄê¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë·ÇºÜ¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿100ËçÄ¶¡Û¡ØTHE LAST PIECE¡ÙºÇ½ª¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖSTARGLOW¡×¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ÎÀ±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ±¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ±¤¤òÈ¯¸÷¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¡£±ó¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¡¤Î¿Í¤ò¾È¤é¤¹Â¦¤Ë¡£À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤¯Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢À±¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Ë·èÄê¡£SKY-HI¤ÏRUI¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÍ¤ÎÊõÊª¡É¡¢TAIKI¤Ë¤Ï¡È²¶¤Î¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡É¡¢KANON¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¡¢GOICHI¤Ë¤Ï¡È¤¿¤À¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍã¡É¡¢ADAM¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤À¤«¤é½Ð¤»¤ëÀ¼¡¢¥ª¡¼¥é¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¤ÏÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£ADAM
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯4·î24Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï
ÆÃµ»¡§¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI¡§ENFP
¢£GOICHI
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯12·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¼ñÌ£¡§±Ç²è¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢HIPHOP¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§Äã²»¥é¥Ã¥×
MBTI¡§ENTP
¢£KANON
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯4·î3Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¢Ìîµå´ÑÀï¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¸ÅÃå²°½ä¤ê
ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌîµåÁª¼ê¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI¡§ENFP
¢£RUI
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯6·î1Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§ÃÏµå¾å¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ñÌ£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
ÆÃµ»¡§Áö¤ë¤³¤È¡¢²»³Ú
MBTI¡§ENFJ
¢£TAIKI
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯7·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¸ª¹Ã¹ü¤ò²ó¤»¤Þ¤¹
MBTI¡§ESFP
