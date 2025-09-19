¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿·¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤Î¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡ÈÂç¹æµã¡É¡õ¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¹½ÁÛ¤â
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤ÏºÇ½ª¿³ºº¤ËÀøÆþ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿100ËçÄ¶¡Û¡ØTHE LAST PIECE¡ÙºÇ½ª¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡Ø£Ô£È£Å £Ô£É£Í£Å¡¤
¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¢£SKY-HI¤âÎÞ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Î³Ð¸ç¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·ë¼Â
¡¡ºÇ½ª¿³ººÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÎSKY-HI¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£10¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤ò¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤¤äÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·¯¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦³Î¼Â¤ËÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¡ÈÌ´¡É¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿³ºº¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢²ù¤·¤¯¤âÊÌ¤ì¤¿10¿Í¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£REN¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¡ÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬²þ¤á¤Æ³Ð¸ç¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÌÜ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¿³ºº¶Ê¤Ï¡¢¥µ¥Ó°Ê³°¤Î²Î»ì¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Çºî»ì¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖPIECES¡×¡£10¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£TAIKI¤¬Íî¤Á¥µ¥Ó¤Çº£¤Ë¤âÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á´°÷¤¬¶Ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢´¶¾ð¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿²Î¾§¤ËSKY-HI¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÎÞ¤ò¸«¤»¤º¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿AOI¤¬¡¢10¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤âÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢5¿Í¤º¤Ä2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¡ÖMoonchaser¡×¡£¡Ö·î¤¯¤é¤¤¡ÊÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò¡ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦SKY-HI¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤ò¡¢¹âÆñÅÙ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£µ¡ºà½àÈ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦º´Æ£ÎÃ»Ò»á¡Ë¤¬À¼½Ð¤·¤òÀèÆ³¤·¡¢ÏÂ¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Team Space¡ÊGOICHI¡¢KANTA¡¢RAIKI¡¢RUI¡¢YUTA¡Ë¤Ï¡¢RUI¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£Á´°÷¤¬¡È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ç¿Í¸ø¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¾§¡£¸ß¤¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¾ðÇ®¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²»¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢YUTA¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬¤½¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Team Cosmos¡ÊADAM¡¢KANON¡¢KEI¡¢TAICHI¡¢TAIKI¡Ë¤Ï¡¢KEI¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤ò¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥×¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ½¿§¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¸«¤ë¤â¤Î¤â°ú¤¹þ¤à¹âÍÈ´¶ËþºÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×ÃÂÀ¸¡ÖÀ±¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ýÏ¿¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤¬¤é¤»¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë5¿Í¡×¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ÎÀ±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ±¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ±¤¤òÈ¯¸÷¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¡£±ó¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¡¤Î¿Í¤ò¾È¤é¤¹Â¦¤Ë¡£À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤¯Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢À±¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SKY-HI¤ÏRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Î½ç¤ÇÈ¯É½¡£RUI¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÍ¤ÎÊõÊª¡É¡¢TAIKI¤Ë¤Ï¡È²¶¤Î¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡É¡¢KANON¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬²¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¡¢GOICHI¤Ë¤Ï¡È¤¿¤À¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍã¡É¡¢ADAM¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤À¤«¤é½Ð¤»¤ëÀ¼¡¢¥ª¡¼¥é¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¤ÏÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖForked Road¡×¤ÇÎÞ¤Î½ªËë¡¡BMSG¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¹½ÁÛ¤â
¡¡¤³¤³¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢SKY-HI¤Ï¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¦Íî¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿»÷¥×¥í¿³ºº¤Î¤È¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤ÎBMSG¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ë4¤ÄÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ5¤ÄÌÜ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òº£¸å¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î4¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËRAIKI¡¢KANTA¡¢YUTA¡¢KEI¡¢TAICHI¡£¤³¤Î5¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤4¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤òÃµ¤¹¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÍÇ½¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢BMSG¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¡¤Î5Ç¯¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤ÇRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¤Î¡ÖForked Road¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¡£²ù¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À¼Ô¤Ë¤·¤«Î®¤»¤Ê¤¤ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬»×¤¤¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢BMSG½êÂ°¤ÎAile The Shota¡¢MAZZEL¡¢REIKO¤é¤Î¤Û¤«¡¢¡¢BMSG¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBullmoose Records¡×½êÂ°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿BANVOX¡¢²Î¾§»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡¢¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª»á¡Ë¡¢¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò»á¡Ë¤¬¸«¼é¤ê¡¢²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
