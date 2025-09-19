19Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¿Í¼õ¾Þ¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¼õ¾Þ¼Ô¤¬Â¿¤¤¥ï¥±¤Ï¡È²û¤Î¹¤µ¡É¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¡£¤³¤È¤·¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢19Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¤½¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Þ¥¦¥Þ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥·¥Þ¥¦¥·¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥·¥Þ¥¦¥·¡×
ÆüËÜ¿Í¤¬À¸Êª³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡¡¸¦µæÆâÍÆ¤Ï¹õ¤¤µí¤ò¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤ËÅÉÁõ
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¸¦µæ¤ä³«È¯¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¡£º£Ç¯¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¸³Ø¾Þ¡Û
¼«Ê¬¤ÎÄÞ¤¬¿¤Ó¤ëÂ®ÅÙ¤ò35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ´¤ê¶¯¤¯µÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇî»Î¤¬¼õ¾Þ
¡ÚÊ¿ÏÂ¾Þ¡Û
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡È³°¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹Ç½ÎÏ¡É¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬¼õ¾Þ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¸Êª³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹õ¤¤µí¤ò¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤ËÅÉÁõ¤·¤¿¡È¥·¥Þ¥¦¥·¡É¡£
¥¢¥Ö¤Ê¤É¤ÎµÛ·ìº«Ãî¤¬´ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ãî¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢´¶À÷¾É¤ÎËÉ»ß¤ä¡¢»¦ÃîºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤ÎÑ»ÅèÊþµ®¸¦µæ°÷¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¸¦µæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤Î¥·¥ã¥Ä¡É¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ÎÇò°æÎÉÏÂ½êÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥Ö¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ã¤Ï¹õ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï19Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæ¤â
¤³¤Î¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï19Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢²áµî¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæ¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§2012Ç¯¡Ö²»¶Á³Ø¾Þ¡×
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¿Í¤ò¡È¼ÙËâ¤¹¤ëÁõÃÖ¡É¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ã¥Þ¡¼¡×¤ò³«È¯
¢ª²»¤òµ¡³£¤Ç½¦¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±²»¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¤½¤Î²»¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹»ÅÁÈ¤ß
ÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤º¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤¬º®Íð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î·ª¸¶°ìµ®¤µ¤ó¤È¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÄÍÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§2014Ç¯¡ÖÊªÍý³Ø¾Þ¡×
¡È¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¡É¤ÏËÜÅö¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤ò¸¦µæ¡¦¾ÚÌÀ¤ò¤·¤¿¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø¤ÎÇÏÊ¥À¶»ñ¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤é4¿Í¤¬¼õ¾Þ
¢§2020Ç¯¡Ö²»¶Á³Ø¾Þ¡×
¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤òµÛ¤¦¤È¡¢¥ï¥Ë¤ÎÓ¹¤êÀ¼¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡¢µþÅÔÂç³ØÎîÄ¹Îà¸¦µæ½ê¤ÎÀ¾Â¼¹ä¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤é¤¬¼õ¾Þ
¥ï¥Ë¤Ï¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶¦ÌÄ¤µ¤»¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ï¥Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶²Îµ¤âÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§2022Ç¯¡Ö¹©³Ø¾Þ¡×
¥É¥¢¥Î¥Ö¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¡È¤Ä¤Þ¤ß¡É¤ò²ó¤¹¤È¤¤Î»Ø¤Î»È¤¤Êý¤òÄ´ºº¤·¡¢ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾¾ºê¸µ¶µ¼ø¤é¤¬¼õ¾Þ
Îã¤¨¤Ð¡¢º£¡Ö¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ø¤ò²¿ËÜ»È¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´ÉôÅý·×²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ê»Ø¤Î»È¤¤Êý¤òÅý·×²½¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤À¤ó¤À¤óÎÏ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤¬³«¤±¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÎÏ²Ã¸º¤«¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥°¥Ã¥º¤È¤«¤ÎÀß·×¤ËÀ¸¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¾¾ºê¶µ¼ø¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸¦µæ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Î°ìÉô¤Ï¾¾ºê¶µ¼ø¤¬²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿ÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×Â¦¤¬È¯¸«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾Þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤¼Â¿¤¤?ÍýÍ³¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¡È¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¡É¤ä¡È²û¡É¤Î¹¤µ
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤ÎÆüËÜÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¸Åß·µ±Í³¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¡È¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¡É¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÊ¬Ìî¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤ËÄÉµá¤¹¤ë¡×¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ÖÆÈÁÏÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤âÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¶á¤Å¤¯ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾¾ºê¸µ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï³¤³°¤ËÈæ¤Ù¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂç³Ø¤ä¸¦µæ½ê¤Î¡È²û¤¬¹¤¤¡É¡×¡£¤À¤«¤é¡¢¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ì¸«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¬¼ÂÍÑ²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤äÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£