Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÇÈñÍÑÉéÃ´1²¯5ÀéËü±ß¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ï19Æü¡¢·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤ò»ý¤Ä¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÆ±»Ô¹ÁËÌ¶è¡Ë¤¬ÊÌ¤ÎÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍ¶Æ³¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×Ìó1²¯5ÀéËü±ß¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«¹þ¤ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸ø¶¦»ÜÀß¤À¤±¤Ç800¥«½ê°Ê¾å¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤¬»ÔµÄ²ñ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤ËÌ¿Ì¾¸¢¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¹µ¤¨¡¢Æü»º¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¤Ï¸½ºß¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Î1Ç¯´Ö5ÀéËü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹¿·¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¡¢Ê»Àß¤¹¤ë2»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï27Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤Ï26Ç¯5·î¤«¤é¸øÊç¤ò¤¹¤ë¡£