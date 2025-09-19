¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶â¤ÎÏÓÎØÅðÆñ¡¡ÇîÊª´Û°÷¹´Â«¡¢Ì©Çä¸å¤ËÍÏ²ò
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥¨¥¸¥×¥ÈÅö¶É¤Ï18Æü¡¢¼óÅÔ¥«¥¤¥í¤Î¥¨¥¸¥×¥È¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤«¤é¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶â¤ÎÏÓÎØ¤òÅð¤ßÇäµÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¤Î¿¦°÷1¿Í¤È¡¢ÇäµÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ®¶âÂ°¶È¼Ô¤é¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÏÓÎØ¤ÏÌó3ÀéÇ¯Á°¤Î¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ê²¦¡Ë¤Î°ì¿Í¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼ýÂ¢ÉÊ¤Ç¡¢¶È¼Ô¤Ë18Ëü¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó55Ëü±ß¡Ë¤ÇÌ©Çä¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÍÏ²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÓÎØ¤ÏÇîÊª´ÛÆâ¤Î¸¦µæ¼¼¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦°÷¤ÏÊ¸²½ºâ½¤Éü¤ÎÀìÌç²È¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤Ï¥Ä¥¿¥ó¥«¡¼¥á¥ó¤Î¡Ö²«¶â¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£