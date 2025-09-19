É×¤ÎÁ°¤ÇÈþ¿ÍºÊ¤¬¡ÈÂç¤Î»ú¡É¼º¿À¡ÄÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉ×ÉØ¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤¬Âç¹Ó¤ì¡Ö´°àú¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤À¡×
¡¡²¦¼Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤ËºÊ¤¬ÍðÆþ¤·Áê¼êÁª¼ê¤ÎµÞ½ê¤ò¶¯ÂÇ¤·ËÉ±Ò¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤³¤Î°ì·ï¤ÎÊóÉü¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ÎºÊ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¡½¡½¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×ÉØÆ±»Î¤¬¥ê¥ó¥°¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÉ×ÉØvsÉ×ÉØ¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÄÈþ¿ÍºÊ¤¬¡ÈÂç¤Î»ú¡É¼º¿À
¡¡WWE¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾×·â¤Î°ìÀï¤ò¹ðÃÎ¡£CM¥Ñ¥ó¥¯¡õAJ¥ê¡¼É×ºÊ¤È¡¢¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥ÁÉ×ºÊ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡È¶ØÃÇ¤ÎÉ×ÉØÂÐ¹³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°Àï¡É¤À¡£
¡¡º£½µ¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢AJ¤ò¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ÇØ¸å¤«¤é´ñ½±¤·¡¢ÆÀ°Õµ»¡È¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¥¹¥é¥à¡É¤ÇKO¡£¹²¤Æ¤Æ¶î¤±´ó¤ë¥Ñ¥ó¥¯¤Î´éÌÌ¤ËÄ¥¤ê¼ê2Ï¢È¯¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÂç¥Ò¡¼¥ë¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£°ø±ï¤Ë¤µ¤é¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢WWE»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½ä¤ë¥»¥¹¤È¥Ñ¥ó¥¯¤Î°äº¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÈAJ¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Î³Î¼¹¤âÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£¥Ò¡¼¥ë¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥»¥¹¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼É×ºÊ¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ñ¥ó¥¯¡õAJÉ×ºÊ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î±äÄ¹Àï¤È¤â¸À¤¨¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏAJ¥ê¡¼¤ÎÉüµ¢¤À¡£¤«¤Ä¤Æ½÷»ÒÉôÌç¤ò¸£°ú¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¡¢¡ÖÉ×¤Ø¤ÎÉî¿«¡×¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÉüµ¢¡£¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈ¿Â§²¦¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡É¥Ù¥Ã¥¡¼Æ¤È²¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢¡Ö¥»¥¹¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï´°àú¤Ê¥Ò¡¼¥ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÇ³¤¨¤ë¡£AJ¤È¥Ñ¥ó¥¯¤¬¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éË½Æ°¤À¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬AJ¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÄ©È¯Åª¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¤Þ¤¿¡ÖAJ¥ê¡¼¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¥Ã¥¯¤è¤ê¾å¼ê¤¤¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿AJ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÉ×ÉØvsÉ×ÉØ¤Î·ö²Þ¡É¤¬¿·¤¿¤Êº×Åµ¤ÎÌÜ¶Ì¥«¡¼¥É¤Ë¡£²ÈÄí¤Î±äÄ¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ØÃÇ¤ÎÉñÂæ¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ï¡È½¤Íå¾ì¤Î²ÈÄíÆâÂçÀïÁè¡É¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
