¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢¥²¥¹¥È½¸·ë¤Î35¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ºîÉÊ¤òÆ±»þÈ¯Çä·èÄê
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢11·î5Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ã35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡ä¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡ä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Æ°²è
¡ã35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡ä¤Ï¡¢2024Ç¯11·î16Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£35Ç¯Ê¬¤ÎTOKYO SKA¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢±üÅÄÌ±À¸¡¢Saucy Dog¡¦ÀÐ¸¶¿µÌé¡¢SUPER EIGHT¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢10-FEET¡¦TAKUMA¡¢aiko¡¢Mr.Children¡¦ºù°æÏÂ¼÷¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤¤¤¦¥²¥¹¥È¿Ø¤â»²²Ã¤·¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¡¢4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥ÎÏ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO BORDER HITS 2025¢ª2001 ¡Á¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Á¡Ù¤Î±ÇÁüÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï±ÇÁü¤Î¤ßÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ²½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PARTII¡×¡Ù¤Ï¡¢3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¾þ¤ë¤¿¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÅÄÅçµ®ÃË¡¢¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¡¢±üÅÄÌ±À¸¤ò·Þ¤¨¤¿¡ãDOWN BEAT ARENA¡ä¤Î¡È23Ç¯±Û¤·¤Î¥Ñ¡¼¥È2¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÅçµ®ÃË¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢Saucy Dog¡¦ÀÐ¸¶¿µÌé¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¦Ä¹²°À²»Ò¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤È¤¤¤¦ï£¡¹¤¿¤ë¥²¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢°µ´¬¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ã35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PARTII¡×¡ä¤Ç´öÅÄ¤ê¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±ÇÁü¤¬¡¢´öÅÄ¤ê¤é Official YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
https://youtu.be/PJPDAnyTzuM
¤½¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Î¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ø35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92138
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92136~7
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.MONSTER ROCK
02.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
03.¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ç78
04.DOWN BEAT STOMP
05.Glorious
06.Burning Scale
07.STORM RIDER
08.¤µ¤¹¤é¤¤¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
09.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
10.²Ö¤Õ¤Ö¤ ¡Á°¦¤À¤í¡¢°¦¤Ã¡£¡Á
11.Å·¶õ¶¶
12.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó
13.¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
14.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
15.¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©
16.¥ª¥â¥¤¥À¥Þ¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
17.¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
18.¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥Ã¥¿¥é
19.¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
20.»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
21.SKA ME CRAZY
22.·¯¤ÈËÍ
23.STARLIGHT EXPRESS
24.5 days of TEQUILA
25.White Light
26.Âè¥¼¥í´¶¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
27.É÷¤ËÀï¤°¥Ö¥ë¡¼¥º¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
28.¿å¶×·¢-SUIKINKUTSU-
29.²Ö²Ð¡¡[GUEST] aiko
30.Good Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¡[GUEST] aiko
31.¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ
32.innocent world¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
33.¥ê¥Ü¥ó¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
34.¤á¤Ç¤¿¤·¥½¥ó¥°¡¡[GUEST] ¥à¥í¥Ä¥è¥·
35.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Bass sax¡§¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó, Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trumpet¡§²£»³ Íµ (SUPER EIGHT), Trombone¡§±üÅÄÌ±À¸, Alto sax¡§ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
¡¦ENCORE
36.Sweet G
37.À±¹ß¤ëÌë¤Ë¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸, ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), SUPER EIGHT, ¿ûÅÄ¾Úö, TAKUMA (10-FEET), aiko, ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children), ¥à¥í¥Ä¥è¥·, ¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó
38.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
¡¦¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à Opening Movie
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×¡õEC¥µ¥¤¥ÈÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó
¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦mu-mo SHOP
£²ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§ÏÂ»æÉ÷´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§ÏÂ»æÉ÷´Ì¥Ð¥Ã¥¸¢
¡¦Amazon.co.jp
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¢
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
£²ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¼ê¤Ì¤°¤¤¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¼ê¤Ì¤°¤¤¢
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
£²ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¢
¡¦OTHER SHOPS(¥¹¥«¥Ñ¥é±þ±çÅ¹)
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¢
¢¨2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼µ¡¢£²¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ±»þ¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
¡¦35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×
¢¨Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼µ¡¢Ã±ÂÎ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
¡¦35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×
¢§±ÇÁü¾¦ÉÊ2ºîÉÊÍ½Ìó¢§
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
◾️¡Ø35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/downbeatarenapart2
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92135
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92133~4
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.SHOT IN THE DARK
02.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
03.5 days of TEQUILA
04.Pride Of Lions
05.Glorious
06.SKULL COLLECTOR
07.CALL FROM RIO
08.SOUL GROWL
09.Å·¶õ¶¶
10.ÀÜÊ¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
11.¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
12.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
13.Great Conjunction 2020
14.ONE EYED COBRA
15.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹
16.É´²ÖåçÍð¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
17.Free Free Free¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
18.°ìÆü²Ö
19.¤¤¤Ä¤«¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
20.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
21.SKA ME CRAZY
22.Mela! ¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
23.ÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
24.The Last
25.SKAHOLIC GENERATION
26.Èá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
27.ÌÀÆü°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤»¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
28.DOWN BEAT STOMP
¡¦ENCORE
29.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trombone¡§⻑²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ), Tenor sax¡§ÅÄÅçµ®ÃË
30.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó
https://youtu.be/PJPDAnyTzuM