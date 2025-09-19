SKY-HI¡¢BE:FIRST¡¦MAZZEL¡¦STARGLOW¤ËÂ³¤¯4¡¦5ÁÈÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹½ÁÛ¡ÖTHE LAST PIECE¡×STARGLOWÃÂÀ¸Ä¾¸å¤Ë¸ì¤ë¡ÚºÇ½ª¿³ººÀøÆþ¥ì¥ÝVol.2¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Æ¡¢SKY-HI¤¬º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ³¤¯4ÁÈÌÜ¡¦5ÁÈÌÜ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¡¢4ÁÈÌÜ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢BMSG TRAINEE¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È°ìÈÌ±þÊç¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿·Á¤Ç¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤Î10¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¿³ºº²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿AOI¡Ê¥¢¥ª¥¤¡Ë¡¢COTA¡Ê¥³¥¦¥¿¡Ë¡¢HAL¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡¢ISANA¡Ê¥¤¥µ¥Ê¡Ë¡¢KAIRI¡Ê¥«¥¤¥ê¡Ë¡¢KEITO¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¢REN¡Ê¥ì¥ó¡Ë¡¢RYOTO¡Ê¥ê¥ç¥¦¥È¡Ë¡¢SHO¡Ê¥·¥ç¥¦¡Ë¡¢YU¡Ê¥æ¥¦¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷ºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¡¢10¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿1¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØPIECES¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTeam Space¡×¡ÖTeam Cosmos¡×¤È5¿Í¤º¤Ä¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿2¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¿³ºº²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿½ç¤ËµºÜ¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬SKY-HI¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
È¯É½¸å¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç5¿ÍÁÈ¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤¦1¤ÄÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿SKY-HI¡£¡Öµ¿»÷¥×¥í¿³ºº¡Ê5¼¡¿³ºº¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¦Íî¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò1²óºî¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏÃ±½ã¤ËÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¡ØÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¡Ø²¿¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢º£¤¹¤Ç¤ËBMSG¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¤ÄÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ5¤ÄÌÜ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òº£¸åºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖRAIKI¡¢KANTA¡¢YUTA¡¢KEI¡¢TAICHI¡£¤³¤Î5¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈºÇ½ª¿³ºº¤ÇÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ëº£ÆüÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡×¤È¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô10¿Í¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡Ö¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¡ØTHE FIRST¡Ù¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¤¤Ã¤È1²ó½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤«¤éº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿³§¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇºÍÇ½¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬BMSG¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¿ÍÁÈ¤¬1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¿¤À¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢BE:FIRST¤È¤âMAZZEL¤È¤âSTARGLOW¤È¤â°ã¤¦¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×BMSG¤Ã¤Æºî¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯¸ÀµÚ¡£¡Ö5Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½²»³Ú¶È³¦¤È¤«·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¹ñÆâ¤Ç¡ØBMSG¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È»öÌ³½ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤ë¤â¡Ö5Ç¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Î5Ç¯¤Ç³§¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤³¤½´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ªÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈSKY-HI¤é¤·¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ËÂç¤¤¯ÊÖ»ö¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ÎÄê¤·¡¢Ì´¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿SKY-HI¤À¤¬¡Ö¤â¤·¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¾¤Ë¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤â²¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ß¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ì¤¬¹¬¤»¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áª¤ÖÆ»¤òÂº½Å¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¡Ö²¶¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æº£¸å¤è¤ê°ìÁØ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¡¼¥¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ßBMSG¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤òÌóÂ«¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏSKY-HI¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬RUI¡¦TAIKI¡¦KANON3¿Í¤Î³Ú¶Ê¡ØForked Road¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡BE:FIRST¡õMAZZEL¤ËÂ³¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×
¢¡SKY-HI¡ÖSTARGLOW¡×¤ËÂ³¤¯4ÁÈÌÜ¡¦5ÁÈÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿
