¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢AÁÈ8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12¿Í¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¸á¸å9»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ëBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤êÅê¤²½÷²¦¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢ËÌ¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë31¡¢2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¡¢3ÅêÌÜ¤Ï58¥á¡¼¥È¥ë80¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡£Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Î62¥á¡¼¥È¥ë50¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Ï62¥á¡¼¥È¥ë50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«µÏ¿¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£AÁÈ8°Ì¤È¸·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌ¸ý¤â¥»¥±¥é¥¯¡¦¥³¡¼¥Á¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£BÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¼¡Àï¤âºÇ²¼°Ì6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
