¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ËÜÈÖÁ°¤Ë¹ð¤²¤¿³Ð¸ç¤È¡¢µ¼Ô¤¬¸«¤¿10¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤Î10¿Í¡£ËÁÆ¬¤«¤éÁ´°÷¤ªÂ·¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Á´¿È¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÄ©¤ó¤À10¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî»ì¤â¼ê³Ý¤±ºî¤ê¾å¤²¤¿1¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØPIECES¡Ù¡¢¡ÖTeam Space¡×¡ÖTeam Cosmos¡×¤È5¿Í¤º¤Ä2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿2¤ÄÌÜ¤Î²ÝÂê¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤äHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¡£¿³ºº²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿½ç¤ËµºÜ¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬SKY-HI¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇKANON¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ØPIECES¡Ù¤Ï³§¤Î»×¤¤¤ò²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¦¤·¡¢¡ØMoonchaser¡Ù¤â·î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿º£¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¤·³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
SKY-HI¤¬¡ÖSTARGLOW¡×ºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡×¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿»þ¡¢Âç¤¤¯¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤ÉÈà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÂÀ×¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤Ë¥á¥é¥á¥éÇ³¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¤³¤Î3¥ö·î¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¥ë¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿ADAM¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ®»Ö¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤µ¡¦µ¤¹â¤µ¤Ë°î¤ì¤¿»Ñ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£¡Ö²¶¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´Ñ¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÍ¾Íµ¤¹¤é´¶¤¸¡¢¾ï¤Ë¿§µ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
º£Æü¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î´ü´Ö¤Ç³ä¤È¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¤«±ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØPIECES¡Ù¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿³ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²¸ÊÖ¤·¤â¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬²Î¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¡¢³Ú¶Ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¡ØPIECES¡Ù¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢¡ØMoonchaser¡Ù¤Ç¤ÏÀå¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤¿¤ê¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¤ªÃãÌÜ¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òË°¤¤µ¤»¤º¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È³Î¿®¤µ¤»¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤³¤Î¡ØPIECES¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï10¿Í¤Çºî»ì¤ò¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¿¼¤¯¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¤Î¤Ç¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÈà¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ï10¿Í¤¬ºî»ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡ØPIECES¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥µ¥ÓËÁÆ¬¤«¤é´Ñ¤ë¿Í¤Î»ëÀþ¤òµÛ¤¤´ó¤»¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î»ì¤ËË×Æþ¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò·È¤¨¤¿Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤é³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ñ¤ëÂ¦¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤¹¤é·Ò¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆ±¤¸Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÁö¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ¸å¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØPIECES¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄ¥¤Ã¤¿»þ¤ÎKANTA¤Ï¡¢¤â¤¦²Î¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿È´·²¤Î¥ê¥º¥à´¶¤¬²Î¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢À¼¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¥é¥Ã¥×¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅö½é¤«¤é¤Î¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¡ØPIECES¡Ù¤Ï¡ËÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È²¸¤òÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤ÃæÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤Î´ü´Ö¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àë¸ÀÄÌ¤ê¡¢KEI¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1¤Ä1¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØPIECES¡Ù¤ÇÌ¥¤»¤¿¤ªÊ¢¤ÎÄì¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â1¤Ä³Ì¤òÇË¤êÈô¤Ó±Û¤¨¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤Þ¤ºº£Æü¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇËÍ¤¬Ì´¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤Çº¤ó¤À²áµî¤ò»ý¤ÄRAIKI¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÎÈà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤Ç¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ØPIECES¡Ù¤Ç²ò¤Êü¤Ã¤¿º²¤Î¶«¤Ó¤«¤é¤Ï¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿3¥ö·î´Ö¤ÎÅØÎÏ¡¢¡ØMoonchaser¡Ù¤ÇÌ¥¤»¤¿±Ô¤¤É½¾ð¤«¤é¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ØMoonchaser¡Ù¤Ç¤ÏRUI¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤Þ¤º¤Ï¤ªË»¤·¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°¦¤ä²¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¢¤â¤¦¡ÈLAST PIECE¡É¤òÄÏ¤à¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
4Ç¯Á°¤Î¡ÖTHE FIRST¡×¤ÇºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿RUI¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£°ìÊý¡ØPIECES¡Ù¤ÎÁ°¤ËÁÈ¤ó¤À10¿Í¤Î±ß¿Ø¤Ç¡¢Èà¤òÉ®Æ¬¤Ë¼ê¤ò¥°¡¼¤Ë¤·¤ÆÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¾ï¤Ë¾ì¤ò¤ªÃãÌÜ¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬ÅÙ¡¹¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈNYC¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡É¤È¤Ï¡¢µ¤¸¯¤¤¤äÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Èà¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ëÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤ÈËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¼«Ê¬1¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÌÜ¤ÈÀ¼¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤«¤éÆÃ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎÀ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¡¢¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¡¢ÄË¤ß¤äÈá¤·¤ß¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬¤æ¤¨¤Ë¶¯¤¤³Ú¶Ê¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸Ø¤ì¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×TAICHI¤«¤é¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£Èà¤Ï¤½¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¤³¤½¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
º£Æü¤Ï¤Þ¤ºÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤«¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤«¤éº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤«Á´Éô¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡£º£Æü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³§¤Î¤³¤È¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤Ì´¤ò´ê¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³ð¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢TAIKI¤Î»ý¤Äµ¤Ç÷¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é»×¤¦¡£¡ØPIECES¡ÙÈäÏª¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤êÁ´¤Æ¤ò¸Ø¤ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¶¯¤µ¤¬¤ß¤Ê¤®¤ê¡¢¤½¤Î·è°Õ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´ÂÎ¡¢³Ú¶Ê¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·ì¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãËÜÈÖÁ°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ä
¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î°¦¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ØTHE LAST PIECE¡Ù´ü´Ö¤Ç¸«¤¿Ì´¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âº£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤Ì´¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¡¢²Î¤ËÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤È¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿YUTA¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤â¿Ä¤Î»ý¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼å¡¹¤·¤¯À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡ØPIECES¡Ù¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡¢ËÍ¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿Èà¤ÎÉ½¸½¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌÜÀþ¤â²Î»ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤â¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ËÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANAÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯3¤ÄÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢BMSG TRANIEE¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È°ìÈÌ±þÊç¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿·Á¤Ç¿³ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ï8·îË¿ÆüTBS¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤ÏAile The Shota¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë¡¢MAZZEL¡¢REIKO¡Ê¥ì¥¤¥³¡Ë¡¢HANA¤éBMSG½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢BMSG¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBullmoose Records¡×½êÂ°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿BANVOX¡Ê¥Ð¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎOguri¡Ê¥ª¥°¥ê¡Ë¡¦NOPPO¡Ê¥Î¥Ã¥Ý¡Ë¡¢²Î¾§»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡Ë¡¦¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª¡Ë¡¦¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò¡Ë¤é¤¬ºÂ¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
